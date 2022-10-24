ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد ألبانيا قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد ألبانيا استعدادًا لكأس العالم 2022..

دخل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة في التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض مباراة هامة أمام منتخب ألبانيا خلال المعسكر الذي بدأه "الأخضر" في أكتوبر 2022.

"الأخضر" يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

ولذلك يسعى المنتخب السعودي إلى الاحتكاك بمدارس من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأووربا، من أجل التعرف أكثر على أساليب لعب هذه المدارس قبل كأس العالم 2022.

معسكر أكتوبر هو المحطة الأخيرة في تحضيرات "الأخضر"، والذي يخوض خلاله المنتخب السعودي أربع مباريات ودية قبل المونديال.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام ألبانيا استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

SHAHID

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد ألبانيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد ألبانيا هو الأربعاء 26 أكتوبر 2022، في أبو ظبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد ألبانيا؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن القناة التي ستذيع مباراة المنتخب السعودي ضد ألبانيا الودية، في انتظار قرار هيرفي رينارد مدرب "الأخضر" الذي رفض إذاعة مباراة مقدونيا الشمالية الودية، حفاظًا على سرية خططه في المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم 2022.

مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 كانت تُذاع على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية، وفي حالة غير رينارد رأيه، سيتم بث مباراة المنتخب السعودي أمام ألبانيا عبرها.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد ألبانيا عبر الإنترنت؟

في حالة إذاعة المباراة، يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد ألبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - ألبانيا الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر شاهد VIP مدينة زايد الرياضية

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11747 عمودي (V) 27500 2/3

SHAHID