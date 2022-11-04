ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد آيسلندا قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أيسلندا استعدادًا لكأس العالم 2022..

يواصل المنتخب السعودي مرحلة الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض مباراة ودية جديدة أمام أيسلندا خلال المعسكر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد في أبو ظبي.

"الأخضر" بدأ سلسلة وديات أكتوبر بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية الثانية، كما استمرت سلسلة التعادلات بنتيجة سلبية أمام هندوراس في المباراة الثالثة.

الأخضر السعودي وصل إلى المرحلة الأخيرة في استعداداته لكأس العالم 2022، معسكر "أكتوبر" بدأ بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي يستهدف الوصول لأعلى درجات الانسجام برفقة الأخضر قبل المونديال.

ويخوض المنتخب السعودي غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

معسكر أكتوبر يعد المحطة الأخيرة في تحضيرات "الأخضر"، والذي يخوض خلاله المنتخب السعودي أربع مباريات ودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام آيسلندا استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد آيسلندا؟

\موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أيسلندا هو الأحد 6 نوفمبر 2022، على ملعب آل نهيان الخاص بنادي الوحدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد آيسلندا؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن القناة التي ستذيع مباراة المنتخب السعودي ضد آيسلندا الودية، في انتظار قرار هيرفي رينارد مدرب "الأخضر" الذي رفض إذاعة مباراة مقدونيا الشمالية الودية، حفاظًا على سرية خططه في المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم 2022.

مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 كانت تُذاع على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية، وفي حالة غير رينارد رأيه، سيتم بث مباراة المنتخب السعودي أمام آيسلندا عبرها.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد آيسلندا عبر الإنترنت؟

في حالة إذاعة المباراة، يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد آيسلندا استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - آيسلندا الأحد 6 نوفمبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC ملعب آل نهيان

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..