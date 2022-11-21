ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

سيكون منتخب المغرب على موعد مع مباراة من العيار الثقيل حين يواجه منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتضم المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 إلى جانب المغرب وكرواتيا منتخبي بلجيكا وكندا، وهي مجموعة معقدة للغاية بالنسبة إلى "أسود الأطلس".

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الكثير من الجمهور المغربي، لم يتمكن من السفر إلى قطر لحضور منافسات البطولة الاستثنائية، وسيتابع البطولة خلف شاشات التلفاز.

ويأمل الكثير من عشاق الكرة المغربية في متابعة مباريات أسود الأطلس، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك في قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة المغرب وكرواتيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

11:00 المغرب، 13:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.