ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟

ملعب خليفة الدولي سيكون شاهدًا على واحدة من أهم مباريات الكرة المغربية عبر التاريخ، وفيها يستطيع أسود الأطلس كتابة التاريخ بشكل غير مسبوق حين يلاقون كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022.

المغرب انقاد لهزيمة مرة من فرنسا في مباراة نصف النهائي بهدفين نظيفين، في مباراة كان أسود الأطلس الطرف الأفضل فيها والأكثر خطورة.

أما كرواتيا فتعرضت لحفلة أرجنتينية بثلاثية نظيفة توهج فيها ليونيل ميسي بشكل استثنائي، وخسرت فرصتها في لعب النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022، هو يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على استاد خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع تنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المغرب - كرواتيا السبت 17 ديسمبر 2022

16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD خليفة الدولي

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولكن الاتحاد المغربي، كان قد طلب عدم إذاعة مباريات أسود الأطلس على القنوات المفتوحة، إذ أنه يمكن متابعة اللقاء عبر التلفزيون المغربي الرسمي من داخل المملكة المغربية.

وبحسب الاتفاق بين شبكة بي إن سبورتس، والاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الشبكة القطرية ملزمة بإذاعة 22 مباراة من البطولة، عبر القنوات المفتوحة، وكان بي إن سبورتس قد أذاعت 18 مباراة من البطولة حتى الآن.

ومن المنتظر إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا، على القنوات المفتوحة، لأنها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.