ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا والتي تقام لحساب الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

سيكون استاد "البيت" على موعد مع تاريخ جديد تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.

أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، هو يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، على استاد البيت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - المغرب الأربعاء 14 ديسمبر 2022،

20:00 المغرب، 22:00 قطر والسعودية beIN SPORTS MAX HD 1 البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولكن الاتحاد المغربي، كان قد طلب عدم إذاعة مباريات أسود الأطلس على القنوات المفتوحة، إذ أنه يمكن متابعة اللقاء عبر التلفزيون المغربي الرسمي من داخل المملكة المغربية.

وبحسب الاتفاق بين شبكة بي إن سبورتس، والاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الشبكة القطرية ملزمة بإذاعة 22 مباراة من البطولة، عبر القنوات المفتوحة، وكان بي إن سبورتس قد أذاعت 18 مباراة من البطولة حتى الآن.

وبالرغم من عدم الإعلان الرسمي حتى الآن، إلا أنه من المنتظر إذاعة مباراة المغرب وفرنسا، على القنوات المفتوحة، حالها كحال مباراة الأرجنتين وكرواتيا، ومباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3