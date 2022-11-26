ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

يطمح أسود الأطلس في تحقيق نتيجة إيجابية حينما يواجهون ثالث كأس العالم الماضي منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

المغرب تعادل في مباراته الأولى مع كرواتيا وصيفة بطل العالم في النسخة السابقة دون أهداف في مباراة قدم فيها رجال وليد الركراكي عرضًا قويًا.

أما منتخب بلجيكا فيتصدر المجموعة بـ 3 نقاط حققها من الفوز على كندا 1-0 بهدف ميتشي باتشواي في الجولة وسط عرض غير مطمئن للجماهير الحمراء.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 202، هو يوم الأحد 27 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت المغرب، 16:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - بلجيكا 14:00 المغرب، 16:000 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max الثمامة

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة المغرب وبلجيكا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.