تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022....

الطموحات العربية لم تعد تستغرب أن تصل إلى عنان السماء مع المنتخب المغربي الذي علم العالم أجمع أن الأحلام خلقت ليتم تحقيقها لا مجرد مطاردتها فحسب.

ولكن مع كل ذلك، سيواجه المغرب واحدًا من أقوى منتخبات العالم وهو منتخب البرتغال المنتشي بإقصائه سويسرا بسداسية كاملة في واحدة من أكبر نتائج البطولة.

المغرب بدوره قدم الإعجاز أمام منتخب إسبانيا وأقصاه من دور الـ 16 وأثبت للعالم أنه لم يأت إلى قطر للتنزه والتمثيل المشرف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو يوم السبت 10 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - البرتغال السبت 10 ديسمبر 2022،

16:00 المغرب، 18:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 الثمامة

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مجانًا في كأس العالم 2022؟

لا يمكن مشاهدة مباريات المغرب مجانًا على قنوات بي إن سبورتس، إذ رفض الاتحاد المغربي إذاعة مبارياته على القنوات المفتوحة.

ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر التلفزيون المغربي الرسمي من داخل المملكة.