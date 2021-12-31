ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

سيدخل النصر المباراة وهو قادم من فوز على الهلال والحزم على التوالي في الدوري، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

أما الفتح فقد فجر مفاجأة قوية في الجولة السابقة بالفوز على نادي الهلال، وأصبح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر؟

موعد مباراة النصر ضد الفتح هو يوم السبت 1 يناير 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الفتح والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - النصر السبت 1 يناير 2022،

17:40 السعودية، 16:40 مصر SSC ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الفتح والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.