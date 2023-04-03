ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العدالة والنصر والتي تقام لحساب الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

shahid

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف مباراة العدالة والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

النصر، الضيف، يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في مطاردة الاتحاد على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل "العالمي" المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.

أما العدالة، صاحب الملعب، فيدخل اللقاء وعينه على مواصلة تحقيق الفوز من أجل الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط إلى دوري يلو، حيث يحتل المركز 14 برصيد 17 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العدالة والنصر التي تقام ضمن الجولة 22 في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة العدالة والنصر التي تقام ضمن الجولة 22 في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - النصر الثلاثاء 4 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة العدالة والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة العدالة والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت العدالة - النصر جول، شاهد VIP

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