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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد
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Malcom_Al Hilal(C)Getty Images
دوري روشن السعوديالطائي v الهلالالهلالالطائي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال والتي تقام ضمن الجولة 16 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التصدر، يحل ضيفًا ثقيلًا على الطائي الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة 16 من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخالجمعة 8 ديسمبر 2023
موعد المباراة18:00 السعودية، 17:00 مصر
الملعبالأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
القنوات الناقلةSSC HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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