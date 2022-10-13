ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الطائي ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-23، في مباراة يستهدف من خلالها "الزعيم" التغلب على الخصم الذي يسبقه مباشرة حاليًا في جدول الترتيب.

فالهلال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة وهو الذي قد تعادل إيجابيًا مع الشباب في الجولة الماضية من المسابقة.

بينما يحتل الطائي المركز الرابع برصيد 15 نقطة مناصفة مع الاتحاد ولكن بفارق الأهداف للأخير وهو الذي فاز على الرائد في الجولة الماضية بهدفين نظيفين وارتقى للمربع الذهبي في سلم ترتيب دوري روشن.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الطائي والهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي هو يوم السبت 15 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - الهلال السبت 15 أكتوبر 2022 18:30 السعودية، 17:30 مصر. SSC شاهد VIP ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

كيف تتابع مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الطائي والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الطائي - الهلال جول، شاهد VIP

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