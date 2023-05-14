ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل مباراة الطائي والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 27 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

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النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن، خاصة أن "العالمي" فقد نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الخليج في المباراة الماضية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، متخلفًا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر.

أما الطائي، صاحب الأرض، فيدخل المباراة بعد خسارة الجولة الماضية أمام الباطن بنتيجة 4-3، والتي جمدت رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الطائي والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - النصر الثلاثاء 16 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر SSC, شاهد VIP الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

كيف تشاهد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الطائي والنصر في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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