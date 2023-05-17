ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

بعد أن ضمن الهدف الأساسي من الموسم وهو الوصول إلى دوري روشن، يطمح الأهلي للتتويج بلقب دوري يلو وإضافته إلى خزينة ألقابه العريضة عبر التاريخ.

سيواجه الشعلة متذيل ترتيب المسابقة دون أمل كبير، لكن هذا قد يخفف الضغوط من على كواهل رجال المدرب الإسباني ماكيدا.

في السطور التالية نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو 2022-23.

ما هو موعد مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو؟

التاريخ 17 مايو 2023 موعد المباراة 20:20 مصر والسعودية الملعب نادي الشعلة القنوات الناقلة KSA SPORTS HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 17 مايو 2023 على ملعب نادي الشعلة.

كيف تشاهد مباراة الشعلة والأهلي في نهائي كأس الملك عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك عبر قنوات KSA SPORTS السعودية ومنصتها عبر "يوتيوب"، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الشعلة

الشعلة لم تعد لديه أي آمال في الموسم الكروي الجاري، يطمح فقط لحفظ ماء الوجه بأكبر شكل ممكن أمام العملاق الأهلاوي.

المركز اللاعبون حراسة المرمى عبد الرحمن دغريري الدفاع طلال هوساوي - كارلوس إنريكي - عمر المزيعل - ماجد الخيبري خط الوسط محمد بكر - سيلا داودا - بندر القحطاني الهجوم باكيتي دجاسي - خالد آل جبيع - محمد المنقاش

أخبار فريق الأهلي

الأهلي يطمح للتتويج بلقب دوري يلو للعودة إلى دوري روشن بأقوى صورة ممكنة، لكن موقف مدربه بيتسو موسيماني هو ما يثير البلبلة داخل الفريق.

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الربيعي خط الدفاع فهد الحمد - محمد المجحد - باستوس - إبراهيم الزبيدي خط الوسط ميليسي - هشام فايق - مودو بارو - رياض بودبوز - هيثم عسيري خط الهجوم حسن العلي

تاريخ مواجهات الشعلة والأهلي