ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الشباب نظيره نادي الهلال في مباراة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يدخل الشباب المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويطمح لتخطي الفارق مع منافسه المباشر في المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 على استاد الأمير فيصل بن فهد هو يوم الجمعة 7 أبريل 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الهلال الجمعة 7 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يمكنكم منابعة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC.

كيف تتابع مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد VIP.

ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الشباب - الهلال جول، شاهد VIP

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