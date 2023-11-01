ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في قمة الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة الشباب والاتحاد، في قمة الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

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وفي سعي الاتحاد لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب، يحل "العميد" ضيفًا على الشباب، وعينه على حصد النقاط الكاملة، خاصة وأن الفريق يعاني من سلسلة نتائج سلبية، ولم يحقق أي فوز في الدوري في آخر 4 مباريات.

أما الشباب، فلا يمر هو الآخر بأفضل أوقاته، حيث حقق فوزًا واحدًا في آخر 4 مباريات، وحصد في المجمل 12 نقطة منذ بداية الموسم يحتل بها المركز 11 في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الشباب والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 3 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC Sports HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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