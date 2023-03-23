ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة ودية يستهدف من خلالها الأخضر السعودي مواصلة البناء على الصورة الذهنية التي تركها في العالم أجمع بسبب أدائه الرائع في مونديال قطر 2022.

الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية يريد التأكيد على جاهزية لاعبيه للاستحقاقات المقبلة بأفضل شكل ممكن.

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اختياره وقع على المدرسة اللاتينية وبالتحديد منتخب فنزويلا الذي ينافس على مستوى عالٍ في أمريكا الجنوبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة السعودية وفنزويلا؟

موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية هو الجمعة 24 مارس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية؟

تذاع مباريات الأخضر السعودي على قنوات SSC ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد على شبكة الإنترنت.. وبالنسبة لمن ينتظرون خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" فستكون قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - فنزويلا الجمعة 24 مارس 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة السعودية وفنزويلا عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية وفنزويلا عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، ومتابعو موقع "جول" سيكونون على موعد مع خدمة البث المباشر التي يطلقها الموقع قبل نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت السعودية - فنزويلا جول، شاهد

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