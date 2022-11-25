ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

ما أروع البداية السعودية في المونديال تلك التي أجبرت العالم كله على الحديث عن الأخضر بأفضل الكلمات عقب الفوز على أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة المنتخب الأرجنتيني.

السعوديون أبهروا العالم حين تغلبوا على رفاق ليونيل ميسي 2-1 وسط أهازيج الجماهير السعودية في ملعب لوسيل: "ميسي وينه؟!".

يصطدم الأخضر بعقبة صعبة ونجم آخر هو روبرت ليفاندوفسكي، منتخب بولندا يجب أن يحترمه الأخضر بأقصى درجة إذا أراد تحقيق التاريخ والوصول إلى الدور الثاني.

بولندا بدورها تعادلت مع المكسيك دون أهداف في الجولة الأولى في مباراة شهدت إضاعة روبرت ليفاندوفسكي لركلة جزاء.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السعودية وبولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 202، هو يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 16:00 بتوقيت قطر والسعودية، 15:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - بولندا السبت 26 نوفمبر 2022

22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة السعودية وبولندا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة السعودية وبولندا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.