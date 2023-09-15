ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية مباراة الرائد والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر يمر بفترة عظيمة بعد الفوز على الفتح والشباب والحزم بنتائج كبيرة وتسجيل 14 هدفًا في آخر ثلاث جولات، كما يعيش كريستيانو رونالدو فترة رائعة رفقة العالمي.

أما الرائد فلم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري حتى الآن وجاء أمام الرياض، لكنّه خسر باقي المباريات أهمها من الكبيرين الاتحاد والهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العالمي" يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 16 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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