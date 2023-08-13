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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
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الرائد vs الإتحاددوري روشن السعوديالرائدالإتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، أولى مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها الرائد.

الاتحاد الذي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي، يبدأ حملته للدفاع عن لقبه، بكتيبة مدججة بالعديد من النجوم المميزين.

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ويسعى العميد لمصالحة جماهيره، عقب الخروج من كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال، على يد الهلال في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والاتحاد على شاشتها.

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وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالإثنين 14 أغسطس 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
القنوات الناقلةSSC Sports 5 HD
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كيف تشاهد الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 71410كريم بنزيما
  • 7085خاليدو كوليبالي
  • 10394روبرتو فيرمينو
  • 5555نجولو كانتي
  • 12903مارسيلو بروزوفيتش
  • 23219صفقة أخرى
130566 الأصوات