ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال يدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وتعويض ما فاته في الجولة الماضية بعد التعادل المخيب أمام الفيحاء، والذي رفع رصيد "الزعيم" إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

أما الرائد، الذي يمر بمرحلة انعدام وزن، جعلت الفريق يخسر أول جولتين أمام الاتحاد وأبها، فعينه على افتتاح رصيد نقاطه في الموسم، والخروج من المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 24 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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