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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد الغنام
دوري روشن السعودي
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مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
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Al Hilal vs Al Nassr Arab Club Champions CupGetty Images
دوري روشن السعوديالرائد vs الهلالالرائدالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال يدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وتعويض ما فاته في الجولة الماضية بعد التعادل المخيب أمام الفيحاء، والذي رفع رصيد "الزعيم" إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

أما الرائد، الذي يمر بمرحلة انعدام وزن، جعلت الفريق يخسر أول جولتين أمام الاتحاد وأبها، فعينه على افتتاح رصيد نقاطه في الموسم، والخروج من المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالخميس 24 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبمدينة الملك عبد الله الرياضية
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 80985كريم بنزيما
  • 8272خاليدو كوليبالي
  • 14041روبرتو فيرمينو
  • 6451نجولو كانتي
  • 15226مارسيلو بروزوفيتش
  • 31102صفقة أخرى
156077 الأصوات