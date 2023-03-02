ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل الخليج نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، في مباراة قوية يأمل رجال المدرب نونو سانتو في تلافي أي مفاجآت بها.

عين "النمور" ستكون على مواصلة الانتصارات وتشديد الضغط على النصر المتصدر، ففريق المدرب نونو سانتو يحتل وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

بينما يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة ويسعى لتحصين موقعه في جدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الخليج والاتحاد؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة التاسعة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 3 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - الاتحاد الجمعة 3 مارس 2023

16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الخليج والاتحاد عبر الإنترنت؟

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة الخليج والاتحاد عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.