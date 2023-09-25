ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يطمح الاتحاد لطمأنة أنصاره بانتصار يفترض أن يكون في المتناول حين يواجه الخلود في دور الـ 32 من كأس الملك 2024 الذي يحمل الهلال لقبه.

الاتحاد كان قد وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن ينقاد لخسارة أمام الهلال الذي أحرز اللقب فيما بعد.

أما الخلود، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق المفاجأة وإقصاء العميد، والقيام بإنجاز يخلد اسمه في تاريخ كأس الملك.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دور الـ32 من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الخلود والاتحاد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب نادي الحزم، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب ملعب نادي الحزم القنوات الناقلة SSC1 HD





كيف تشاهد مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.