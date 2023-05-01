تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مواجهة مرتقبة، وذلك حين يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون، في المباراة التي تقام لحساب الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يطمح للاقتراب خطوة أكثر من لقب الدوري السعودي، خاصة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، ليثبت نفسه أكثر في صدارة الترتيب.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الوصيف، مما يجعل مباراة التعاون محورية في سعي "العميد" نحو اللقب.

أما التعاون، الساعي إلى إنهاء سلسلة من خمس مباريات دون فوز، يأمل أن يحقق ذلك على حساب الاتحاد، خصوصًا بعد الخسارة أمام العدالة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، والتي جمدت رصيد "السكري" عند 37 نقطة في المركز السادس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 3 مايو 2023 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة التعاون والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الأربعاء 3 مايو 2023،

19:00 السعودية ومصر ssc

شاهد vip مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت التعاون - الاتحاد جول، شاهد vip

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