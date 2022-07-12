ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

سيكون استاد المدينة التعليمية على موعد مع مباراة نارية تجمع بين البرازيل وكرواتيا والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

منتخب البرازيل وصل إلى ربع نهائي مونديال قطر بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بنتيجة 4-1.

أما منتخب كرواتيا، فوصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022 بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، ثم تجاوز عقبة اليابان في دور الستة عشر بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل الكثير من عشاق سحر "السامبا" ورفاق مودريتش من مشاهدة المباراة، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك في قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة البرازيل وكرواتيا، في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم 2022، يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - كرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ومع عدم الإعلان رسميًا عن المباريات المذاعة، فمن الممكن أن يتم نقل مباراة البرازيل وكرواتيا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.