ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وهجر في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وهجر التي تقام ضمن الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

ملعب "الجوهرة المشعة" سيكون مسرحًا لمباراة هامة تجمع بين الأهلي وهجر، ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سقط في تعادل سلبي محبط أمام العين في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من منافسات دوري يلو، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

أما نادي هجر، فقد حقق الفوز على الخلود في الجولة الماضية، ليرفع رصيده هو الآخر إلى 16 نقطة، لكنه يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وهجر في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الأهلي وهجر في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي وهجر في الجولة 13 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وهجر في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي وهجر على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - هجر الأربعاء 21 ديسمبر 2022

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي وهجر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وهجر على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.