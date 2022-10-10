ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجران في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجران التي تقام ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة الأهلي ونجران، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

الأهلي تمكن من رفع رصيده إلى تسع نقاط، وذلك بعد التعادل في الجولة السادسة مع نادي جدة بهدف لكل منهما، ليحتفظ بالمركز السابع في جدول الترتيب.

أما نادي نجران، فقد تعادل سلبيًا مع العين في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة ويحتل المركز السابع عشر، قبل الأخير، في جدول ترتيب دوري يلو السعودي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجران، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ونجران في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ونجران في الجولة السابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجران؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي ونجران على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - نجران الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي ونجران عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد نجران مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - نجران القنوات الرياضية السعودية