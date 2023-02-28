ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة والتي تقام لحساب الجولة 23 في موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مباراة هامة تجمع بين الأهلي وجدة ضمن منافسات الجولة 23 من موسم 2022-23 في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو السعودي، متخلفًا بـ 3 نقطة عن الحزم المتصدر ولكن الفوز بمباراة جدة سيعني مساواته في الرصيد.

ويملك "الراقي" في رصيده 46 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري يلو السعودي، أما جدة فيحتل المركز الـسابع في جدول ترتيب دوري يلو وله 29 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة وخصوصًا مشجعي الأهلي وهنا نتعرف على القنوات الناقلة بمباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي وجدة في الجولة الثالثة والعشرين من دوري يلو السعودي 2022-23 هو الأربعاء 1 مارس 2023، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو السعودي 2022-23 على قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD.. وبالتأكيد ستذاع مباراة الأهلي وجدة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - جدة الأربعاء 1 مارس 2023

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.