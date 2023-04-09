ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين والتي تقام لحساب الجولة 28 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تنتظر فريق الأهلي مباراة قوية ضد العين من أجل مواصلة الطريق بالنسبة لرجال المدرب بيتسو موسيماني نحو الصعود لدوري روشن.

ونجح الأهلي في الفوز بصعوبة على الجبلين في مباراة مثيرة حُسمت في دقائقها الأخيرة.

الأهلي يطمح لإظهار أفضل ما لديه، ليس فقط لضمان الوصول إلى دوري روشن، وإنما للاستعداد الجيد له والمنافسة بأفضل شكل حين العودة.

يواجه العين الذي لا يريد تعقيد الأمور أكثر إذ يحتل المركز الرابع عشر في دوري يلو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين التي تقام ضمن الجولة 28 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والعين التي تقام ضمن الجولة 28 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 10 أبريل 2023، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي على قنوات السعودية الرياضية، ستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - العين الإثنين 10 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD 1 الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والعين عبر الإنترنت عبر القناة الرسمية للسعودية الرياضية على يوتيوب.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - العين جول، KSA Sports YouTube

Shahid