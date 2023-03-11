ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض لحساب الجولة 25 في موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مباراة هامة تجمع بين الأهلي والرياض ضمن منافسات الجولة 25 من موسم 2022-23 في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري يلو السعودي، برصيد 52 نقطة ومتقدمًا بنقطتين عن الحزم الوصيف، الفوز بمباراة الرياض سيعني تعزيز موقعه في صدارة الجدول.

أما الرياض فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو وله 45 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة وخصوصًا مشجعي الأهلي وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في الجولة الخامسة والعشرين من دوري يلو السعودي 2022-23 هو الأحد 12 مارس 2023، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة و25 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو السعودي 2022-23 على قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD.. وبالتأكيد ستذاع مباراة الأهلي والرياض عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الرياض الأحد 12 مارس 2023

20:25 السعودية، 19:25 مصر KSA SPORTS HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والرياض عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.