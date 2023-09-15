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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مصعب صلاح
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد الله الفيصل
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Allan Saint-Maximin Al-Ahli 2023-24Getty
دوري روشن السعوديالأهليالأهلي v التعاونالتعاون

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الجولة السادسة في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يسعى نادي الأهلي لتجاوز السقوط المدوي أمام الفتح حينما يواجه التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الأهلي استطاع الفوز في أول أربع جولات قبل أن يسقط بخسارة مدوية بخماسية لهدف ليبدأ موجة الانتقادات ضد القلعة.

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ولن تكون مهمة الأهلي سهلة، إذ لم يخسر التعاون أي مباراة منذ الموسم، بل تعادل في مواجهة وحيدة وفاز في أربع مباريات منها الانتصار على النصر بثنائية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والتعاون على شاشتها.

وتقام المباراة يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 16 سبتمبر 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةشاهد

كيف تشاهد الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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