ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يحاول العودة والقتال بعد الخسارة أمام النصر والأداء المخيب للآمال ضد العين في الكأس رغم الفوز، لكن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعيش الاتفاق موسم مميز بعد صفقات قوية وقيادة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد حتى أنّه يتقدم القلعة في الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والاتفاق على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 30 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبدالله الفيصل القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC Sports 5 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID