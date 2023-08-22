ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والأخدود، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي يدخل المباراة واثقًا للغاية من حظوظه في الفوز، خاصة بعد البداية المثالية في أول جولتين، بالفوز على الحزم والخليج، وحصد 6 نقاط وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد.

أما الأخدود، فيدخل اللقاء وهدفه تحقيق الفوز الأول له في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام الشباب، ثم خسر من الفتح في الجولة الثانية، ليحصد نقطة واحدة جعلته في المركز 13 في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الراقي" يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 24 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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