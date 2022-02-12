ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

تتواصل الإثارة والحماس في منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، مع اقتراب انطلاق مباريات دور الستة عشر من المونديال.

المباراة الثانية في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 تجمع بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب أستراليا، في لقاء من المتوقع أن يكون مثيرًا وسريعًا.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر بعد تصدر المجموعة الثالثة، بعدما حقق ليونيل ميسي ورفاقه ست نقاط من فوزين أمام المكسيك وبولندا وخسارة من السعودية.

أما منتخب أستراليا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 باحتلال وصافة المجموعة الرابعة خلف فرنسا، حيث جمع "الكنجارو" أربع نقاط من الخسارة أمام فرنسا، ثم التعادل مع تونس والفوز على الدنمارك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الستة عشر من مونديال قطر هو يوم السبت 3 ديسمبر 2022، على استاد 974.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - أستراليا السبت 3 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN SPORTS MAX HD 1 أحمد بن علي المونديالي

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، تونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولم يتحدد بعد ما إذا كانت مباراة الأرجنتين وأستراليا ستُذاع عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.