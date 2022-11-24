ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

لا بديل عن الفوز بالنسبة لرفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذين يواجهون المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

الألبيسيلستي صعب الأمور على نفسه بالتعثر المفاجئ والهزيمة أمام السعودية التي قدمت ملحمة بطولية على ملعب لوسيل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يواجه الأرجنتينيون الحماس المكسيكي المعتاد بقيادة الحارس جييرمو أوتشوا الذي قاد فريقه للتعادل مع بولندا في الجولة الأولى بالتصدي لركلة جزاء نفذها روبرت ليفاندوفسكي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 202، هو يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022

21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة الأرجنتين والمكسيك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.