ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

يستقبل استاد لوسيل، مباراة منتظرة تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم 2022.

المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل ميسي، يسعى لتحقيق آمال جماهيره، بمعانقة اللقب الغالي، ويستهدف بداية المشوار مبكرًا من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، الأخضر تحت قيادة المدرب رينارد، يدخل المونديال بعد استعداد قوي، وضع من خلاله خطة قوية لمنافسة الكبار، ويعمل على بداية خطته في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة أمام راقصي التانجو.

ويخوض المنتخب السعودي غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين هو الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

13:00 السعودية، 12:00 مصر beINS SPORTS MAX HD 1 استاد لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة تونس والدنمارك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.