يواصل الاتحاد المضي قدمًا نحو لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة، ولا يتبقى على انتهاء الموسم الكروي إلا أقل القليل ولا يزال النمور في الصدارة.
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وكان التعاون قد أحدث المفاجأة بإسقاط الاتحاد وعرقلة مسيرته نحو التتويج بلقب دوري روشن حين فاز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.
فيما سيكون المعترك القادم أمام رجال المدرب البرتغالي نونو سانتو أمام أبها لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 8 مايو 2023.
وتنطلق صافرة البداية في تمام 21:30 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة الاتحاد وأبها على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - أبها
|الإثنين 8 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر
|ssc
شاهد vip
|الجوهرة المشعة
كيف تتابع مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الاتحاد - أبها
|جول، شاهد vip
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