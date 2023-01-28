تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

موعد مرتقب يخوضه كل من الاتحاد والفيحاء من أجل حسم للقب أول في هذا الموسم الكروي داخل المملكة العربية السعودية وهو لقب كأس السوبر السعودي 2023.

الفيحاء تخطى الهلال في كبرى مفاجآت الموسم بنتيجة 1-0 من نصف النهائي وبات يشكل عقدة حقيقية للزعيم بعد الفوز عليه في نهائي كأس الملك النسخة الماضية بركلات الترجيح.

أما الاتحاد فتفوق على النصر ونجمه كريستيانو رونالدو في قمة ملعب الملك فهد، الذي سيحتضن النهائي أيضًا بنتيجة 3-1.

في السطور التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو الأحد 29 يناير 2023، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الأحد 29 يناير 2023

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

شاهد VIP

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الفيحاء جول، شاهد VIP

Shahid