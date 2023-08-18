ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

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الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه في أولى المباريات بثلاثية دون رد في شباك الرائد، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط للمضي قدمًا في حملة الدفاع عن اللقب.

بينما الطائي نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ضمك في الجولة الأولى، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية امام العميد، تساعده في مشواره بالموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 19 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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