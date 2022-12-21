تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد والشباب، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك في موسم 2022-23.

الاتحاد، صاحب الأرض، عينه على الدخول بقوة في الموسم الحالي من بطولة كأس الملك، وتحقيق الفوز من أجل إبعاد أحد المرشحين الرئيسيين للسير بعيدًا في البطولة.

أما نادي الشباب، فيدخل المواجهة وعينه هو الآخر على تحقيق الفوز، من أجل بداية مثالية لرحلة استعادة اللقب الغائب عن عرين "الليث" منذ آخر تتويج في 2014.

Shahid

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 هو يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الخميس 22 ديسمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الشباب جول، شاهد VIP

Shahid