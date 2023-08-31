ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الاتحاد والهلال، في قمة الجولة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد، حامل لقب دوري روشن، ومتصدر الترتيب حاليًا بالعلامة الكاملة، يسعى في الكلاسيكو الأول من موسم 2023-2024 إلى تحقيق الانتصار، وتأكيد أن البداية المثالية للموسم لم تكن مصادفة.

أما الهلال، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، فيريد أن يؤكد أنه على المسار الصحيح بالفعل من أجل العودة إلى لقبه المفضل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD1.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" و"الزعيم" يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 1 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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