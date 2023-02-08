ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد والعدالة، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 16 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.
"العميد" يدخل المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث من الاستمرار في صراع الصدارة التي يتشاركها مع النصر والشباب، حيث تمكن الثلاثي من حصد 34 نقطة حتى الآن.
أما نادي العدالة، فيدخل اللقاء وهدفه تحسين موقفه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث حصد تسع نقاط فقط يحتل بها المركز 15، قبل الأخير، في جدول المسابقة.
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.
ما هو موعد مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي؟
موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي هو يوم الجمعة 10 فبراير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي؟
تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والعدالة على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - العدالة
|الجمعة 10 فبراير 2023
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
|الجوهرة المشعة
كيف تتابع مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟
يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الاتحاد - العدالة
|جول، شاهد VIP
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