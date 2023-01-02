ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج؟ وكيف تتابع مباريات خليجي 25؟

تعرف على القنوات التي ستنقل كأس الخليج 25 المقرر لها في العراق، وتعرف على كيفية متابعة مباريات خليجي 25..

تحبس دول الخليج العربي أنفساها استعدادًا للبطولة الأغلى، بطولة كأس الخليج، والتي تقام في نسختها الخامسة والعشرين على الأراضي العراقية، في الفترة بين 6 يناير 2023 حتى 19 يناير 2023.

المجموعة الأولى سوف تضم العراق واليمن والسعودية وعمان، فيما ستضم المجموعة الثانية منتخب قطر والإمارات والبحرين واليمن.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

يحمل لقب هذه البطولة منتخب البحرين والذي توِّج في النسخة الماضية بعد الانتصار على منتخب السعودية في النهائي بهدفين لهدف، ليحقق أول لقب له في تاريخه.

ولكن تُرى ما هي القنوات التي يُمكن من خلالها متابعة هذه البطولة الكبيرة؟ الأكيد أن هناك سبلًا كثيرة لذلك، في هذا التقرير نتعرف معكم على القنوات الناقلة لكأس الخليج 25..

ما هي القنوات الناقلة لخليجي 25؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

سوف يتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس.

القنوات الناقلة beIN SPORTS HD قنوات الكأس القناة الرابعة العراقية القناة الرياضية العراقية قناة عمان الرياضية قناة الكويت الرياضية.

كيف تتابع كأس الخليج العربي خليجي 25 عبر الإنترنت؟

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي خليجي 25؟

يمكن مشاهد خليجي 25 على الترددات الآتية: