ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟ وأسعار الاشتراكات وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، وما هو سعر الاشتراك في الباقة الناقلة لمباريات مونديال قطر؟

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، والتي تقرر إقامتها للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء.

ومع انطلاق الحدث الكروي الأكبر والأهم في العالم، ستتوجه الأنظار إلى قطر التي تستضيف البطولة، من يوم 20 نوفمبر 2022، وحتى 18 ديسمبر من العام ذاته.

الكثير من المتعة والإثارة في انتظارنا من الفرق المختلفة، واستضافة كريمة وتنظيم مبهر من قطر في مونديال 2022.

لكن ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، وكيف يمكنك متابعتها وما هو سعر الاشتراك؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير من موقع جول...

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

البطولة القناة الناقلة كأس العالم 2022 beINS SPORTS MAX HD 1,

beINS SPORTS MAX HD 2,

beINS SPORTS MAX HD 3,

beINS SPORTS MAX HD 4,

ما هو سعر باقة قنوات بي إن ماكس الناقلة لكأس العالم 2022؟

لم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورت حتى الآن، عن سعر الاشتراك الرسمي لمشاهدة البطولة في البلاد العربية حتى الآن.

كيف تتابع كأس العالم 2022 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البطولة عبر الإنترنت، عن طريق الاشتراك في خدمة بي إن كونكت، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.