ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بدأ العد التنازلي لانطلاق نسخة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها الإمارات للمرة الخامسة في التاريخ، بعدما كانت آخر نسخة في عام 2018 والتي فاز بها ريال مدريد.

ومن المنتظر أن تنطلق النسخة الحالية بداية من يوم الثالث من فبراير وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته، على ملعبي محمد بن زايد، وآل نهيان في أبو ظبي.

ويشارك في النسخة الحالية ثلاثة فرق عربية، من أصل سبعة فرق تشارك في البطولة، وهم الأهلي المصري، الهلال السعودي، الجزيرة الإماراتي، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، بيراي التاهيتي.

وبطبيعة الحال وفي ظل مشاركة الفرق العربية القوية، سيطمح الجميع إلى متابعة البطولة التي يُتوقع لها أن تكون مليئة بالإثارة والحماس، سواء من الملعب أو من خلف شاشات التلفاز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية 2021.

متى ينطلق كأس العالم للأندية 2021؟

كما ذكرنا سابقًا ستكون ركلة البداية في كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير، بمباراة الدور الأول بين الجزيرة وبيراي، وستكون المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 12 من الشهر ذاته.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021؟

في السنوات الماضية، كانت شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ولكن حتى الآن لم تعلن الشبكة القطرية عن إذاعة مباريات نسخة 2021 من كأس العالم للأندية.

ومن جانبها أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

حقوق النقل لكأس العالم للأندية عبر SSC وشاهد VIP حصريا داخل السعودية pic.twitter.com/xrjfSq0cRc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2021

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية 2021؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات عبر الترددات الآتية...



القمر



عرب سات

نايل سات

التردد



11747 / 12418

12523

الاستقطاب



أفقي

أفقي

معدل الترميز



27500

27500

معامل التصحيح



5/6

4/3



كيف يمكن متابعة كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت؟

مع حصول شركة الرياضية السعودية، على حقوق بث إذاعة البطولة داخل المملكة العربية السعودية، حصلت أيضًا منصة شاهد Vip على حقوق بث إذاعة المباريات، ولكنها ليست وحدها التي ستذيع المباريات عبر الإنترنت.

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، إذاعة مباريات البطولة بشكل حصري في الإمارات ومصر والكويت، وذلك عن طريق تطبيق STARZPLAY، بخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي لمباريات البطولة عن طريق موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.