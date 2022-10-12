ما هي الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يقترب دور المجموعات من منافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري أبطال أوروبا من نهايته، وقد ضمنت بالفعل بعض الأندية مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

وحتى الآن ضمنت خمسة أندية التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، ويتبقى 11 مقعدًا من المنتظر أن تُحسم خلال آخر جولتين من دور المجموعات.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، لتبدأ من دور الستة عشر المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المطاف.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الفرق المتأهلة الأولى نابولي الثانية كلوب بروج الثالثة بايرن ميونخ الرابعة لم يتأهل فريق بعد الخامسة لم يتأهل فريق بعد السادسة ريال مدريد السابعة مانشستر سيتي الثامنة لم يتأهل فريق بعد

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية تضم أصحاب الوصافة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.