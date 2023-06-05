ما هي العوائد المالية لبرشلونة وريال مدريد من حقوق البث في الدوري الإسباني 2022-23؟

خزائن برشلونة تنتعش

بطيبعة الحال في أي دوري كلما احتل الفريق مركزًا يزاد المبلغ الذي يحصلون عليه من حقوق البث التلفزيوني، ويحصل برشلونة بطل الدوري على ما يقرب من 100 مليون يورو، في حين يحصل إلتشي متذيل ترتيب الليجا على 36.5 مليون يورو فقط.

الاحتلال مركزًا واحدًا أعلى أو أدنى في ترتيب الدوري يستحق ملايين اليوروهات، وهو واحد من النتائج الناتجة عن توزيع أموال البث التلفزيوني بناءً على المركز الذي يحتله كل نادي في الجدول، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 17٪ من المبلغ المالي، بينما يحصل الفريق الأخير على 0.25٪ فقط، ومع ذلك، لدى جميع الأندية مبلغ ثابت قدره 35 مليون يورو بالإضافة إلى إمكانية زيادتها وفقًا لإنجازات النادي الرياضية في الدوري.

يوفر هذا النظام الدوافع للأندية للقتال حتى النهاية كلما احتلت مركزًا أعلى في الترتيب، حتى لو لم تتأهل للعب في البطولات الأوروبية، زاد المبلغ الذي سيتدفق إلى خزينتك. ووفقًا لما ينص عليه المرسوم الملكي بشأن بيع حقوق البث، يجب أن توزع رابطة الدوري الإسباني جزءًا من الأموال التي تجنيها وفقًا للمركز النهائي لكل نادي.

وينص القانون على: "تؤخذ في الاعتبار النتائج الرياضية للمواسم الخمسة الأخيرة، وتزن النتائج التي تم الحصول عليها في الموسم الأخير 35٪، والموسم قبل الماضي 20٪، وكل من الثلاثة السابقة 15٪".

على سبيل المثال سيحصل بطل المسابقة على 17٪ من أموال إجمالي الحقوق، الفريق الثاني 15٪، والفريق الثالث 13٪ وتقل النسبة بناءً على ترتيب الفريق وبهذه الطريقة، يتلقى الفريق قبل قبل الأخير 0.75٪؛ والفريق قبل الأخير 0.5٪، والفريق الأخير 0.25٪.

مع مراعاة هذه الاعتبارات وبناءً على تقديرات استنادًا إلى المال الذي تم توزيعه في الموسم الماضي في الدوري الإسباني الدرجة الأولى (1.427 مليار يورو)، يضمن برشلونة بطل الدوري حصوله على 96.25 مليون يورو سبعة ملايين أكثر من ريال مدريد الوصيف (89 مليون يورو).

الترتيب الفريق عوائد البث التلفزيوني 1 برشلونة 96.25 مليون يورو 2 ريال مدريد 89.11 مليون يورو 3 أتلتيكو مدريد 81.96 مليون يورو 4 ريال سوسييداد 74.84 مليون يورو 5 فياريال 67.71 مليون يورو 6 ريال بيتيس 60.75 مليون يورو 7 أوساسونا 53.44 مليون يورو 8 أتليتك بيلباو 48.09 مليون يورو 9 ريال مايوركا 46.3 مليون يورو 10 جيرونا 45.41 مليون يورو 11 رايو فاييكانو 44.52 مليون يورو 12 إشبيلية 43.63 مليون يورو 13 سيلتا فيجو 42.74 مليون يورو 14 قادش 41.84 مليون يورو 15 خيتافي 40.95 مليون يورو 16 فالنسيا 40.06 مليون يورو 17 ألميريا 39.17 مليون يورو 18 بلد الوليد 38.28 مليون يورو 19 إسبانيول 37.38 مليون يورو 20 إلتشي 36.49 مليون يورو

يجدر الإشارة إلى أنه لا يتم توزيع أموال البث التلفزيوني فقط استنادًا إلى المركز في الترتيب، بل يتم تقسيم نصف المبلغ الإجمالي (1.427 مليار يورو) على حد سواء، وبالتالي يضمن لجميع الفرق حصولها على 35.6 مليون يورو كأساس.

مبلغ يمكن زيادته أيضًا، بالإضافة إلى المركز في الجدول، من خلال النجاح الاجتماعي الذي يحققه كل نادي بناءً على تذاكر الاشتراك وبيع التذاكر في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية أن التصنيف ليس مهمًا فقط للمال الذي توزعه الليجا، بل أيضًا للمال الذي يوزعه الاتحاد الأوروبي للأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وقد حددت "اليويفا" أن كلما احتلت مركزًا أفضل في الدوري المحلي، زاد المبلغ الذي ستحصل عليه، وهكذا سيحصل الفريق الفائز على مبلغ إضافي يقارب 9.6 مليون يورو؛ الفريق الثاني 7.2 مليون يورو؛ الفريق الثالث 4.8 مليون يورو، والفريق الرابع 2.4 مليون يورو، والأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي ستحصل على 4 ملايين يورو إضافية، بينما سيحصل الفريق المتأهل إلى دوري المؤتمرات إلى ما يقرب من 3.5 مليون يورو، لذا سيضمن برشلونة دخلاً مستقبليًا يقارب 106 مليون يورو.