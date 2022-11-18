ما هي الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022؟

‎موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة هذه النسخة

بدأ العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر 2022، والذي من المنتظر أن يكون نسخة استثنائية على كافة الأصعدة، التنظيمية والفنية في البطولة.

وبالطبع في حدث كبير مثل هذا ومع نهاية البطولة، سيحصد كل منتخب ثمار مشاركته في البطولة، من جوائز مالية ضخمة وضعتها اللجنة المنظمة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر زيادة، الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر، عن المونديال السابق بمقدار 40 مليون دولار.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على الجوائز المالية لمونديال قطر 2022.

متى ينطلق كأس العالم قطر 2022؟

موعد بداية كأس العالم قطر 2022، هو الأحد 20 نوفمبر 2022، في مباراة تجمع بين قطر والإكوادور على استاد البيت.

بينما يكون النهائي يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل.

ما هي الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022؟

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، 440 مليون دولار، كجوائز للمنتخبات التي تشارك في مونديال قطر، بواقع زيادة قيمتها 40 مليون دولار عن مونديال روسيا الماضي.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز باللقب الغالي على 42 مليون دولار، بينما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار.

وبداية من دور الستة عشر، سيحصل كل منتخب على 13 مليون دولار، بينما تزداد الجائزة إلى 17 مليون دولار، لمن يبلغ ربع النهائي.

وفي نصف النهائي سيحصل كل فريق على 25 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.