ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وعلى كم يحصل الفريق الفائز بالبطولة؟....

تعد بطولة كأس أمم إفريقيا هي البطولة الأبرز والأهم في القارة السمراء على مستوى المنتخبات، وتشهد دائمًا قوة وندية ومنافسة شرسة من أجل الفوز باللقب وضمان السيادة على القارة.

ومع اقتراب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها ساحل العاج، متوقع أن نشاهد الكثير من الإثارة والتنافس، بين نخبة منتخبات القارة.

وفي نهاية البطولة وبعد تنافس شديد، يتوج الفائز بالذهب ويعانق الأميرة السمراء، بالإضافة إلى حصوله على جوائز مالية ضخمة، أقرها الاتحاد الإفريقي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى كم يحصل الفريق الفائز باللقب؟.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.