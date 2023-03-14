ما هي الجوائز الفردية الني حققها كريستيانو رونالدو طوال مسيرته؟

تعرف على الجوائز الفردية الني حققها كريستيانو رونالدو طوال مسيرته وكم عددها؟

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم عبر العصور، يملك إرثًا لا ينسى من الألقاب الجماعية والفردية القابلة للزيادة بكل تأكيد.

حقق كريستيانو رونالدو العديد من الألقاب الفردية والجماعية في سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس.. وها هو يكمل مسيرة رائعة يفتح فيها مساحات جديدة للألقاب بكل أنواعها داخل المملكة العربية السعودية.

فقد انضم الأسطورة البرتغالي إلى نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي 2022-23 وسرعان ما اندمج في الأجواء وحقق العديد من الأهداف والصناعات وحاز الألقاب الفردية.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز ألقاب كريستيانو رونالدو الفردية والتي تعد بمثابة حلم للعديد من اللاعبين ممن يستكشفون مسيرتهم ويطمحون أن يكونوا مثل النجم البرتغالي المتألق.

كم عدد ألقاب كريستيانو رونالدو الفردية؟

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على 47 لقبًا فرديًا خلال مسيرته إلى الآن منذ انطلاقها، بين الأندية والمنتخبات.

هنا نتحدث عن الألقاب التي يتم الاعتراف بها على مستوى الاتحادات الدولية والقارية والمؤسسات المعنية بمنح الجوائز الرسمية الفردية في عالم كرة القدم.

أبرز ما حققه كريستيانو رونالدو هو الحصول على الكرة الذهبية في 5 مناسبات والتي تمنحها صحيفة "فرانس فوتبول" وتعد أكثر الجوائز الفردية شهرة وقيمة في عالم كرة القدم الفردية.

Sportbible

إضافة إلى ألقاب عديدة على مستوى الدوريات التي خاضها، وجوائز "فيفا" المختلفة.

ما هي ألقاب كريستيانو رونالدو الفردية؟