ما هي الأندية التي حققت لقب البريمييرليج؟ السجل الكامل للفائزين بالدوري الإنجليزي

منذ تشكيل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-93، تطور ليصبح الدوري الأكثر شعبية في العالم، لكن من هو أكثر فريق حقق اللقب؟

يعد موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز هو الموسم رقم 30 منذ انفصال 22 ناديًا عن دوري كرة القدم التقليدي ليقيموا بطولتهم الخاصة في نهاية موسم 1991-1992.

لقد أثبت ذلك التحرك نجاحه التجاري، حيث تحول "البريمييرليج" إلى شركة عملاقة لكسب المال تجتذب إيرادات تلفزيونية قياسية، ومن نواحٍ كثيرة، أصبح موضع حسد الرياضة في جميع أنحاء العالم.

الآن تسيطر أندية "الستة الكبار" - مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام - على كرة القدم الإنجليزية، لكن لم يكن الأمر دائمًا على هذا النحو.

كم عدد الفرق التي فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز؟

في المجمل، فازت سبعة أندية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وبلاكبيرن روفرز وليستر سيتي وليفربول.

من بين "Big Six" التقليديين، فشل توتنهام فقط في الفوز ولو مرة واحدة باللقب خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القائمة الكاملة للفائزين بلقب "البريمييرليج"

النادي عدد الألقاب المواسم مانشستر يونايتد 13 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 مانشستر سيتي 6 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 تشيلسي 5 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17 آرسنال 3 1997-98, 2001-02, 2003-04 بلاكبيرن روفرز 1 1994-95 ليستر سيتي 1 2015-16 ليفربول 1 2019-20

عندما تم تشكيل الدوري الإنجليزي الممتاز، كان المشهد مختلفًا تمامًا، حيث كان ليدز يونايتد آخر الفائزين في دوري الدرجة الأولى القديم يجد نفسه الآن واحدًا من العديد من الأندية المتوسطة التي لا يمكنها تحقيق اللقب.

في الواقع، بشر موسم 1992-1993 بالولادة الحقيقية لمانشستر يونايتد تحت إشراف السير أليكس فيرجسون، حيث حصل الفريق على لقبه الأول منذ 26 عامًا، مع ما تبقى من الخمسة الأوائل من أستون فيلا ونوريتش وبلاكبيرن وكوينز بارك رينجرز.

كانت تلك هي المرة الأولى من أصل 13 لقبًا يحققها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي.

سيستمر مانشستر يونايتد في الفوز بأربعة من أول خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن بلاكبيرن روفرز من كسر ذلك الاحتكار في موسم 1994-95، بسبب الإنفاق الكبير الذي منحه لقبه الوحيد.

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قد يكون ليفربول غريم "الشياطين الحمر" الأول أحد أنجح الفرق في إنجلترا برصيد 18 لقبًا في الدوري بشكله القديم، لكن مشجعي مانشستر يونايتد اعتادوا السخرية منه لعدم تمكنه من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك تغير في موسم 2019-20، عندما توج فريق يورجن كلوب كبطل للبريمييرليج للمرة الأولى.

أصبح آرسنال ثالث نادٍ يرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ثورة الفرنسي أرسين فينجر التي قادت "الجانرز" إلى النجاح في موسم 1997-98، ليبدأ الفريق اللندني منافسة طويلة مع "الشياطين الحمر" حيث تنافس الفريقان على مدار السنوات السبع السابقة على التفوق.

أشعل استحواذ رومان أبراموفيتش على تشيلسي عام 2003 حقبة جديدة من الإنفاق غير المسبوق في كرة القدم الإنجليزي حيث ضخ الروسي الأموال في فريق "ستامفورد بريدج" وحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2004-2005.

كان مانشستر سيتي هو النادي التالي الذي خرق الترتيب السائد، حيث تمتع أيضًا بمزايا الاستحواذ الخارجي، مع فوز الفريق الثاني في مدينة مانشستر بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2011-12.

الثابت الوحيد من حيث النجاح كان مانشستر يونايتد حتى اعتزال فيرجسون بعد فوزه باللقب في 2013 للمرة الأخيرة.

امتلأ الفراغ بسيطرة الأثرياء الجدد تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث فاز الفريقان بثمانية ألقاب من أصل 11 بين 2010-11 و2021-22.